У Кремлі б’ють на сполох: українські удари загрожують комфорту Москви та статкам соратників Путіна

Кремль. / © Associated Press

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Успішні удари ЗСУ, зокрема останні по об’єктах Wildberries, змушують Москву поспіхом латати дірки в ППО. Лише за минулий тиждень було атаковано щонайменше десять 10 складах маркетплейсу, що є найближчим російським еквівалентом Amazon. Ба більше — атаки створюють хаос у Москві та б’ють по гаманцях оточення Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Посилені удари по об’єктах Wildberries можуть створити додаткові вимоги до вже розтягнутої протиповітряної оборони Росії та, ймовірно, створюватимуть дедалі більше незручностей росіянам, які використовують цю платформу», — наголошують американські аналітики.

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Напередодні російське інсайдерське джерело заявило, що РФ терміново будує додаткові стаціонарні позиції ППО «Панцир» по всій Московській області після ударів по об’єктах Wildberries у регіоні протягом 17-19 липня.

Водночас, зауважують в ISW, посилення ударної кампанії України по глибоких тилах РФ, військовій логістиці, цілях середньої дальності, а також зусилля з ізоляції анексованого Криму вже накладають на Кремль додаткові потреби в людських ресурсах та матеріалах. Саме тому, Москві буде важко включити склади Wildberries та аналогічні об’єкти до списку тилових активів, які слід захищати.

«Перебої в наданні послуг Wildberries продовжуватимуть створювати незручності росіянам у міських районах, таких як Москва та Санкт-Петербург, які Кремль намагався захистити від воєнних зусиль. Удари по об’єктах Wildberries також можуть чинити фінансовий тиск на еліту в близькому оточенні президента Володимира Путіна», — зауважують аналітики.

Відомо, що керівник апарату адміністрації «фюрера» Антон Вайно та його перший заступник Олексій Громов або підтримують, або є співвласниками Wildberries.

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Водночас нещодавні українські удари по об’єктах Wildberries станом на 24 липня завдали збитків на суму близько 170 млрд рублів — це близько 2,2 млрд дол. Американські аналітики зауважують, що це, ймовірно, чинитиме тиск на еліти, які володіють, керують та утримують великі частки в Wildberries.

Зокрема, Путін у березні 2026-го попросив російські еліти фінансово підтримати воєнні зусилля, порушивши обіцянку, яку він дав олігархам 26 років тому, що він буде підтримувати приватизацію радянських активів, доки олігархи залишатимуться поза політикою та присягатимуть на вірність диктатору. Втім, від того того часу російські еліти намагалися перевести гроші за кордон, щоб захистити свої активи від націоналізації.

Удари по складах Wildberries

The Economist пише про те, що удари по складах Wildberries обвалили довіру росіян до влади. Адже російські військові та волонтери активно використовують цю платформу для закупівлі деталей до безпілотників і бронежилетів.

Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що удари по складах зачепили майже всіх росіян — фізично, фінансово або психологічно. Після атак продавці, які працюють через Wildberries, почали масово повідомляти про втрату товарів і фінансові збитки.

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Масштабні пожежі на складах найбільшого російського маркетплейсу стають новою реальністю для РФ. Поки Кремль заявив про «удари по цивільних», з’ясувалося: на платформах російського аналога Amazon відкрито продавали спорядження для окупантів із позначками «перевірено в СВО».

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