Кремль готується до атак України: навколо Москви будують "кільця ППО" і спеціальні вежі

Кремль / © Pexels

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Росія активно зміцнює протиповітряну оборону Москви, створюючи нові позиції для захисту від українських безпілотників.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», ці об’єкти зводять вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) та її дублера — «малої бетонки».

Нові позиції часто розташовуються поблизу колишніх радянських об’єктів «малого кільця ППО», де раніше розміщували комплекси С-25 «Беркут» для захисту столиці від можливих атак НАТО. За відсутності пагорбів чи інших природних височин, ракетні установки, зокрема зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) «Панцир», розміщують на спеціально збудованих вежах. Таким чином, російське Міноборони намагається відновити радянську ешелоновану систему протиповітряної оборони.

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OSINT-дослідник jembob, проаналізувавши супутникові знімки, виявив 15 нових позицій «Панцирів», збудованих влітку 2025 року. «Настоящее время» також зафіксувало будівництво нових веж для «Панцирів» у кількох районах:

Гжель : всередині автомобільної розв’язки на ЦКАД.

Поблизу Подольська : поряд із колишньою радянською позицією С-25.

Південь Московської області : за вісім кілометрів від аеропорту Домодєдово.

Під Раменським : південніше аеропорту Жуковський.

Біля Наро-Фомінська : на території колишнього радіотехнічного центру.

Поряд зі стрілецьким полігоном Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування.

Навколо Москви будують нові кільця ППО через атаки дронів / © Настоящее время

Навколо Москви будують нові кільця ППО через атаки дронів / © Настоящее время

Навколо Москви будують нові кільця ППО через атаки дронів / © Настоящее время

Навколо Москви будують нові кільця ППО через атаки дронів / © Настоящее время

Це будівництво відбувається на тлі повідомлень британської розвідки про те, що Росія також почала зводити захищені укриття для літаків на своїх аеродромах біля кордону з Україною.

Нагадаємо, Росія різко скоротила святкування Дня Військово-морського флоту, скасувавши паради в Санкт-Петербурзі, Калінінградській області та Владивостоці. Кремль пояснив рішення міркуваннями безпеки — на тлі постійних атак українських дронів.