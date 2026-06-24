Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська військова розвідка здобула внутрішні російські документи, які свідчать про серйозний вплив ударів української далекобійної зброї по військових об’єктах на території РФ.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні в середу, 24 червня, після доповіді начальника Головного управління розвідки Міноборони.

«Розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта: наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом», — наголосив він.

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Уражені арсенали, заводи та логістика

За словами президента, українські сили продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах РФ.

«Ми досягаємо арсеналів: поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту», — зазначив він.

Також, за словами Зеленського, було завдано ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу. Серед них — виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі та завод у Чебоксарах, по якому, як повідомив президент, відпрацювали ракети «Фламінго».

Окремо глава держави зазначив ураження об’єктів газової інфраструктури в Оренбурзькій області, яка розташована за понад 1200 кілометрів від лінії фронту, а також нафтових об’єктів і центрів зв’язку російської армії.

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Росія перекидає ППО для захисту Москви та Путіна

Зеленський повідомив, що через загрозу українських ударів російське керівництво змушене перекидати системи протиповітряної оборони до Москви, на Валдай та до району Керченського мосту.

«Лише на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 і „Панцирів“», — сказав президент.

За його словами, на Валдай, де розташована одна з резиденцій президента РФ Володимира Путіна, з різних регіонів Росії перекинули майже 90 пускових установок ППО. Тут також формується спеціальна дивізія для захисту російського президента.

«Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни», — підсумував Зеленський.

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Наказ діяти на випередження

Президент також повідомив, що доручив українській розвідці та військовим завдавати превентивних ударів по об’єктах, які Росія використовує для нарощування свого військового потенціалу та продовження війни проти України.

«Наказав нашій розвідці та армії працювати на випередження по тих об’єктах, які росіяни використовують для масштабування війни», — заявив глава держави.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії потужних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ та на окупованих територіях. Під прицілом опинилися нафтобази, заводи електроніки та логістичні вузли.

У відповідь президент РФ Володимир Путін намагався запевнити росіян, що масовані атаки українських дронів мають на меті дестабілізувати суспільство та відвернути увагу від фронту, а також спробував звинуватити в їхній організації Захід.

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