Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Кремлі допустили можливість зустрічі Путіна із Зеленським у Туреччині, але висунули умову

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кремлі допустили можливість зустрічі Путіна із Зеленським у Туреччині, але висунули умову

ТСН.ua

Пєсков каже, що зараз немає розуміння повістки такої зустрічі.

Москва не заперечує пропозицію турецького лідера Реджепа Ердогана щодо можливих переговорів президентів Росії та України, Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Туреччині. Проте, у Кремлі кажуть, що остаточних домовленостей щодо цього немає.

Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За його словами, Путін поїде до Туреччини, але насамперед в Анкарі буде проведено двосторонню зустріч із Ердоганом. Пєсков додав, що для організації саміту із Зеленським необхідно розуміти, що обговорюватиметься і "що буде на виході".

"Що стосується ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна та  Зеленського (президента України Володимира Зеленського) — тут поки що розуміння немає, тому й прикладної розмови щодо цього теж немає. Ніхто не відкидає це, президент ( президент РФ Володимир Путін) каже, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння поки що немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Україна підписала 12 міжнародних угод із Туреччиною

Україна підписала 12 міжнародних угод із Туреччиною
Наступна публікація