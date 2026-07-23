У Кремлі дорікнули Трампу невиконаною обіцянкою щодо України

Марія Захарова / © Associated Press

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Речниця російського МЗС Марія Захарова вкотре влаштувала істерику в бік США через заяви американських урядовців про терміни закінчення війни.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Істерику у МЗС РФ викликали слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну в Україні неможливо зупинити за пів години. У відповідь Захарова вирішила згадати старі обіцянки Дональда Трампа.

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«Рубіо заявив: „Ви думаєте, ми врегулювали війну в Україні за 30 хвилин? Так не працює“. Ніхто так не думав. Але всі пам’ятають, як понад 80 разів Трамп обіцяв завершити конфлікт в Україні за 24 години, а потім давав високу оцінку саміту в Анкориджі», — видала речниця російського відомства.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні, проте попередив, що швидкого рішення очікувати не варто. За його словами, пошук компромісу вимагатиме нових ідей та тривалих дипломатичних зусиль.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що США «готові втрутитися» у війну в Україні, коли з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Також після зустрічі з Лавровим у Манілі Марко Рубіо відхилив вимоги Москви припинити озброювати Україну, наголосивши, що Вашингтон продовжує комерційні продажі зброї через НАТО за програмою PURL.

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