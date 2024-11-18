У Путіна гнівно відреагували на дозвіл Байдена на далекобійні удари по РФ

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що дозволом на удари ракетами ATACMS углиб країни команда президента США Джо Байдена начебто продовжує розпалювати війну в Україні.

Про це Пєсков сказав російським засобам масової пропаганди.

"Очевидно, що адміністрація, яка йде, у Вашингтоні має намір зробити кроки, щоб продовжувати підливати олії до вогню і провокувати далі нагнітання напруженості навколо цього конфлікту", – висловився речник російського диктатора.

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За його словами, Москва вважає, що рішення завдавати ударів ракетами ATACMS углиб Росії означає якісно новий виток напруженості.

Пєсков також сказав, що Кремль вбачає головну небезпеку ситуації з рішенням завдавати ударів углиб РФ у тому, що ці удари здатні виконувати начебто лише західні країни, а не Україна.

До слова, за інформацією видання Axios, Байден дозволив Україні застосовувати ракети великої дальності для ударів по російських і північнокорейських військах лише у Курській області.

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