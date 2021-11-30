Зрадник з Криму придумав для Росії чергову ініціативу з викорінення українців

Зрадник з Криму придумав для Росії чергову ініціативу з викорінення українців

Путін підписав закон про визнання українців та білорусів "носіями російської мови" у 2020 році.Тепер цю процедуру хочуть спростити.

Український колаборант з Росією, колишній український, згодом - російський політик Сергій Цеков вніс до Держдуми законопроєкт, який дозволяє визнавати білорусів та українців носіями російської мови у спрощеному порядку.

Про це пише російський "Інтерфакс".

У документі пропонується визнавати громадян Білорусії та громадян України, які вільно володіють російською мовою, носіями цієї мови без дотримання умов постійного проживання їх самих або їх родичів по прямій висхідній лінії на території РФ.

"Ухвалення законопроекту "дозволить оптимізувати та спростити процедуру визнання носія російської мови, а надалі отримання посвідки на проживання та громадянства Російської Федерації для громадян Республіки Білорусь та громадян України", - йдеться у законопроєкті.

Слід зазнчати, у 2020 році президент країни-агресорки Володимир Путін підписав закон, який визнає українців та білорусів носіями російської мови без спеціальної співбесіди. Документ з’явився на сайті Кремля 18 березня. Відповідно до цього закону, українці та іблоруси можуть бути визнані носіями російської мови на основі поданої ними заяви без попередньої співбесіди.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.