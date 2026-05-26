У Кремлі готують ґрунт для нових вторгнень: Путін підписав небезпечний закон — деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Диктатор-президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив закон, який дозволяє йому санкціонувати використання збройних сил за кордоном для захисту «громадян Росії», яких нібито «переслідують у міжнародних або іноземних національних судах».

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що текст цього закону є розпливчастим і використовує неоднозначну термінологію. Зауважимо, Державна дума офіційно ухвалила цей законопроєкт 14 квітня. «Фюрер» РФ підписав документ 25 травня.

Реклама

Російська служба BBC інтерпретувала закон: він застосовується до громадян РФ, яких переслідують у міжнародних або національних судах, «наділених повноваженнями» іноземними державами без участі Росії або міжнародними органами, чиї повноваження не випливають з міжнародних договорів Росії. Водночас незрозуміло, як Москва застосовуватиме цей закон.

Зазначається, що фраза «наділений повноваженнями» є доволі розпливчастою і неоднозначною у правовому контексті Російської Федерації. Закон також передбачає виняток для громадян агресорки Росії, яких переслідують на підставі резолюції Радбезу ООН, ухваленої для виконання повноважень, передбачених у Розділі VII Статуту Організації.

«Текст закону, ймовірно, навмисно розпливчастий, щоб забезпечити Кремлю інформаційну гнучкість у тому, як він може застосовувати закон для створення видимості легітимності експедиційним військовим операціям Росії», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нещодавно Росія відкрито пригрозила Латвії, яка є членом НАТО, «ударом у відповідь» нібито через допомогу Україні. У Кремлі стверджують, що «Київ переконав Ригу», аби дрони для атак по РФ запускали з Латвії.

Реклама

Аналітики ISW наголошують, що агресорка Росія часто використовує власну розвідку для поширення необґрунтованих наративів, спрямованих на дестабілізацію інших країн. Водночас відкритими погрозами Латвії Москва посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої ​​агресії у майбутньому проти країн Балтії.

Дата публікації 10:19, 23.05.26 Кількість переглядів 60 Наступ з півночі-2026: чи наважиться Лукашенко остаточно вступити у війну?!

Новини партнерів