У Кремлі істерика через удар по "тіньовому флоту": накинулись на ЄС з погрозами

У РФ пригрозили ЄС через удари по «тіньовому флоту». Росіяни закликають «не вдаватися до експериментів», щоб їм «не довелося захищати свободу судноплавсятва».

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише ТАСС.

Він наголосив, буцімто Росія має «чималий досвід із захисту свободи судноплавства». Мовляв, експерименти недоброзичливців можуть «погано для них скінчитися».

«Щодо того, буде чи не буде російський флот „замкнений“, я застеріг би робити висновки про те, що це можливо. Кількість країн, що входять до Євросоюзу, сама по собі не є козирем у цій вкрай небезпечній для самого Євросоюзу грі», — сказав він.

Рябков пригадав досвід реалізації військово-морським флотом заходів щодо «захисту свободи судноплавства».

«Якщо хтось виходить із того, що можна далі проводити „експерименти“, то це може погано закінчитися безпосередньо для експериментаторів», — висловився російський дипломат.

«Захоплення» тіньового флоту РФ: що обговорюють європейці

У Bloomberg написали, що європейські країни разом із Великою Британією на високому рівні обговорюють можливість силового захоплення суден «тіньового флоту» Росії — великої мережі нафтових танкерів, які використовують фальшиві прапори та схеми для обходу західних санкцій і фінансування війни Москви. Такий крок розглядається як новий етап тиску, щоб перекрити доходи, які Кремль отримує через продаж нафти всупереч обмеженням, але остаточне рішення ще не прийняте через побоювання ескалації та юридичні складнощі.

Відповідно до повідомлення, кількість таких танкерів дуже велика, вони діють під підробленими прапорами і зараз уже є приклади дій Заходу проти окремих із них, зокрема перехоплення США. Дискусія в Європі включає ідеї спільних операцій, щоб послати чіткий сигнал, що судна без належної реєстрації та гарантій страхування можуть бути зупинені чи захоплені.

Удар по «тіньовому флоту " Путіна — останні новини

Як зазначалося, Велика Британія готується жорсткіше діяти проти російського «тіньового флоту» та розглядає можливість конфіскації танкерів, пов’язаних із Росією, як новий фронт тиску на Москву.

За інформацією британських джерел, військові варіанти захоплення таких суден обговорювалися на консультаціях із союзниками по НАТО. Уряд сподівається, що захоплення танкерів стане політичним сигналом, щоб санкції мали реальні наслідки, а не залишалися деклараціями.

Відомо, що у Ла-Манші та Балтійському морі були зафіксовані десятки суден «тіньового флоту», що використовують фальшиві або підроблені прапори для обходу санкцій.

Щобільше, минулого місяця США за участі Великої Британії конфіскували танкер Marinera, який транспортував російську нафту й перебував під санкціями. Це розглядається як прецедент для майбутніх дій.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти 91 судна так званого «тіньового флоту» Росії, які використовувалися для перевезення нафти та нафтопродуктів із російських портів у обхід міжнародних обмежень під прапорами близько 20 країн.

Частина з цих суден вже потрапила під санкції США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Україна працює над синхронізацією санкцій із партнерами щодо решти.