У Кремлі хочуть закінчити війну: про що свідчать заяви Путіна та його оточення - The Guardian

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Після того, як президент РФ Володимир Путін у суботу, 9 травня, заявив, що, на його думку, війна в Україні завершується, два високопосадовці Кремля спробували применшити значення цієї заяви. Однак слова російського диктатора були не випадковими — ситуація всередині Росії дедалі погіршується, а на полі бою російська армія не має суттєвих здобутків.

Про це пише The Guardian.

«Я думаю, що [війна] прямує до кінця, але це все ще серйозна справа», — цитує заяву Путіна британське видання.

Російський президент також заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у третій країні, як тільки будуть врегульовані всі умови для потенційної мирної угоди, дотримуючись своєї звичайної позиції що ця зустріч повинна підсумувати уже досягнуті домовленості, а не відбуватися в режимі переговорів.

Що заявили в оточенні Путіна

Після таких заяв господаря Кремля, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков поспішив заявити, що досягнення мирної угоди займе ще багато часу.

«Зрозуміло, що американська сторона поспішає, але питання українського врегулювання є надто складним, а досягнення мирної угоди — це дуже довгий шлях з багатьма складними деталями», — сказав він.

Помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков додав, що переговори з Україною «ймовірно відновляться», але коли — невідомо.

Але навіть така невизначена заява є менш радикальною, ніж його недавнє твердження про те, що Москва не бачить підстав для нового раунду тристоронніх переговорів з Україною та США, доки українські війська не виведуться з Донецької області.

Чому Росії потрібен мир

У виданні зазначили, що без жодної перемоги на горизонті та жодних термінів завершення війни, ситуація у Росії погіршується. При цьому на полі бою російські війська майже зупинилися.

«Просування сповільнилося в останні місяці, обидві армії демонструють ознаки виснаження та зазнають важких втрат, продовжуючи завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної», — пише The Guardian.

Видання наголосило, що Володимир Путін, який очолює Росію на посаді президента чи прем’єр-міністра понад 25 років, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни, яка забрала життя сотень тисяч людей, залишила частини України в руїнах та виснажила економіку Росії. Тим часом відносини Росії з Європою стали гіршими, ніж будь-коли з часів розпалу Холодної війни.

Нагадаємо, російський диктатор Путін визнав, що війна проти України пов’язана з її бажанням приєднатися до Європейського Союзу.

Президент РФ запропонував залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою у контексті закінчення війни в Україні.

