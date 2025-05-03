Дмітрій Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі висловили обурення через те, що уряд Великої Британії запросив військовослужбовців Збройних сил України взяти участь у параді до Дня перемоги над нацизмом.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Російські пропагандисти запитали речника Кремля Дмітрія Пєскова, чи може Велика Британія бути посередником між Україною та РФ, якщо запрошує українських військових на свій парад до Дня перемоги. Псков заявив, що Лондон ніколи не претендував на роль посередника між Україною та РФ, але звинуватили Британію у «підтримці нацистів».

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«Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство», — заявив Пєсков.

Заяви російських пропагандистів та речника Кремля є нічим іншим, як звичайна брехня. Українці у часи Другої світової відіграли важливу роль у боротьбі з нацизмом — 7 мільйонів воювали в лавах радянської армії, понад 250 тисяч — в арміях союзників.

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що диктатор Путін уже надто довго заважає мирним переговорам. Світ не хоче терпіти це і бажає припинити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич раптово захворіли перед парадом на 9 травня візит у Москві, де вони повинні були бути присутніми.