У Кремлі намагаються ускладнити обмін полонених, про який говорив президент США Дональд Трамп як складову частину оголошеного триденного перемир’я між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в українській владі.

За словами неназваного співрозмовника видання, така поведінка російської сторони стала вже традиційною, однак цього разу гарантом домовленостей були США.

«Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США. Вони зривають обіцянку не стільки нам, скільки Сполученим Штатам», — наголосило джерело.

При цьому співрозмовник видання додав, що з приводу обміну «ще будуть активні перемовини».

Обмін поненими під час перемир’я — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у війні між Росією та Україною, яке триватиме 9, 10 і 11 травня. За його словами, перемир’я включає повне зупинення бойових дій, а також масштабний обмін полоненими.

Саме можливість обміну «1000 на 1000» стала вагомим аргументом для України для того, щоб погодитися на припинення вогню.

Згодом американський президент висловив сподівання, що перемир’я продовжиться і після 11 травня.

На брифінгу 9 травня президент держави-агресорки Володимир Путін заявив про «виправдане» перемир’я, яке запропонував президент США Дональд Трамп на 9-11 травня і готовність до обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». При цьому він додав, що раніше Україна нібито заявила, що «не готова» до обміну полоненими.

