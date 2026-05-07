У Кремлі наростає істерика перед 9 травня: пролунали нові гучні заяви

Атака РФ на Київ. / © ТСН.ua

У Росії на тлі побоювань щодо зриву параду на Красній площі 9 Травня вкотре істерично пригрозили «масованим ракетним ударом» по Києву.

Про це зухвало заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Хоч посадовиця МЗС РФ з усіх сил намагається просувати наратив про «перемир’я», але без погроз та істеричних заяв не минулося. Захарова знову запанікувала через російський «Дєнь побєди» та «пообіцяла» атакувати українську столицю, «якщо будуть реалізовані погрози Зеленського на 9 травня».

Вочевидь, вона забула про неодноразові удари по Києву, а тому нібито з гуманітарних міркувань «закликала» українських громадян та іноземний дипкорпус «своєчасно залишити Київ».

Свої панічні погрози дипломатка назвала «рекомендаціями» російського Міноборони. Мовляв, до них варто поставитися «з усією серйозністю».

Погрози РФ через парад на 9 Травня — що відомо

Ввечері 4 травня Міноборони країни-агресорки заявило, що диктатор Володимир Путін оголосив перемир’я на 8-9 травня на честь святкування Перемоги «радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Мовляв, Москва розраховує, що Київ «наслідуватиме їхній приклад». Інакше — завдадуть «удару у відповідь по центру Києва».

Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник після атаки на Москву вночі проти 4 травня заявив про нібито провокації на параді до Дня Перемоги на Красній площі. Також він зухвало кинув звинувачення на адресу президента Володимира Зеленського та ЗСУ.

Окрім того, Захарова зухвало виступила із залякуванням іноземних дипломатів ударами по Києву. З її слів, Росія вимагає «перемир’я» під час святкування Дня побєди 9 травня, незважаючи на те, що Кремль не підтримав режим тиші, оголошений Україною від 6 травня.

