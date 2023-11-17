У Кремлі натякнули, яким буде наступний президент Росії

Пєсков натякнув, що Путін знову стане президентом.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наступний президент має бути "таким самим", як Володимир Путін.

Про це спікер російського диктатора сказав у інтерв'ю студентському інформаційному каналу "МДІМВ 360".

Так, відповідаючи на запитання про те, яким має бути наступний президент Росії, Пєсков коротко сказав: "Таким самим".

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У відповідь на уточнювальне запитання, чи можливе таке, спікер Путіна зауважив: "Або іншим, але таким самим".

Нагадаємо, вибори президента Росії заплановані на 17 березня 2024 року. Путін поки не оголошував офіційно про плани знову балотуватися, однак британська розвідка повідомляла про його підготування до виборів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новые выборы диктатора! Путину уже рисуют более 80% на победу | Галлямов

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