У Кремлі назріває бунт: Путін боїться свого «елітного клану» і заколоту

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» РФ Володимир Путін дедалі більше боїться потенційного ризику змови або спроби державного перевороту, спрямованого проти нього особисто.

Про це повідомили деякі західні ЗМІ, які знайомі з новим звітом європейських спецслужб, пише таблоїд Daily Express.

Видання пише, що, за словами джерел і в оточення диктатора, і серед європейської розвідки, від березня 2026-го дикататор РФ особливо побоюється використання дронів для можливого замаху на нього представниками російської політичної еліти. Адже успішні операції, проведені Україною всередині та за межами Росії, роблять такий сценарій доволі правдоподібним.

Реклама

Цікавим висновком є те, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який нині є секретарем Ради безпеки, розглядається як потенційно дестабілізувальний гравець. Посадовець «пов’язаний з ризиком державного перевороту, бо зберігає значний вплив у вищому військовому командуванні».

«Протягом багатьох років Шойгу був лідером надзвичайно впливового клану. На посадах очільника Міністерства оборони та Міністерства надзвичайних ситуацій йому вдалося об’єднати під своїм командуванням велику кількість людей та залучити їх до корупційних мереж. Вони дотримуються мафіозного кодексу», — заявляє російський журналіст-розслідувач Роман Анін.

Зазначається, що у звіті не було надано жодних доказів на підтвердження звинувачень проти Шойгу, якого вважали одним із найближчих союзників Путіна. Втім, спостерігачі припускають, що політик втратив прихильність «Цфюрера» через невдачі у війні в Україні.

«Чутки про розбіжності в російській еліті поширені, але рідко оголошуються публічно. З огляду на тиск на підтримку України з боку Заходу, європейські розвідувальні служби також можуть мати підстави виявляти ознаки нестабільності всередині Кремля», — пише видання.

Реклама

Втімю протягом останніх місяці безпеку навколо Володимира Путіна значно посилили. Зокрема, у будинках близьких співробітників встановили системи спостереження, а персонал, який працює поруч із російським дтиктатором, стикається із суворими правилами, включаючи обмеження на користування телефонами та заборону на громадський транспорт.

Посилених запобіжних заходів вжили після серії вбивств високопоставлених військових агресорки Росії. Зокрема, ліквідацію високопоставленого генерал-лейтенанта Фаніла Сарваровау грудні. Путін також зменшив кількість місць, які він регулярно відвідує, уникаючи проживання поблизу Москви та Валдаю. Від початку 2026-го він не відвідував військові об’єкти, попри регулярні поїздки торік.

Ризик перевороту в Кремлі

Видання Daily Star писало про те, що Путіна можуть ліквідувати внаслідок «палацового» перевороту. Диктатор реально боїться такого сценарії, адже останнім часом майже не залишає підземних бункерів. Експерти зазначають, що колишній образ «сильного лідера» змінився на повну самоізоляцію в ретельно захищених підземних комплексах.

Окрім того, експерти Daily Mail назвали термін повалення диктатора, роблячи висновки з заяв російських «Z-воєнкорів» і так званих опозиціонерів. Видання пише, що Путіна таємно ненавидить його найближче оточення. Так, його повалять внаслідок державного перевороту протягом року.

Реклама

Новини партнерів