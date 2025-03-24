У Кремлі назвали головну тему переговорів зі США в Ер-Ріяді

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що головна тему, яку обговорюють російська та американська делегації 24 березня в Ер-Ріяді – чорноморська ініціатива.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав, що на сьогоднішніх переговорах Росії та США обговорюється питання Чорноморської ініціативи та пов'язані з нею аспекти. Сенс чорноморської ініціативи полягає у безпеці судноплавства.

За словами речника російського диктатора, пропозиція про обговорення чорноморської ініціативи в Ер-Ріяді надійшла від президента США Дональда Трампа, і президент Росії Володимир Путін погодився.

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Пєсков додав, що Путін негайно отримає доповідь про підсумки консультацій російської та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 23 березня у Саудівській Аравії відбулися українсько-американські переговори щодо завершення війни. Сторони обговорили "ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

24 березня відбуваються російсько-американські переговори. За інформацією The Guardian, після цієї зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України.