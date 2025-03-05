У Кремлі назвали "найкращу переговорну локацію" для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Москва нібито завжди готова до переговорів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори для Росії, Сполучених Штатів Америки та України в Мінську. В Кремлі називають це "найкращою переговорною локацією".

Про це заявив речник російського "фюрера" Дмитро Пєсков.

За словами речника Кремля, можливість провести зустріч диктатора РФ Володимира Путіна, президентів США Дональда Трампа та Володимира Зеленського в російській столиці поки що не обговорювалася.

Пєсков також цинічно наголосив на тому, мовляв, Москва позитивно оцінює готовність Зеленського сісти за стіл переговорів. Бо нібито, за його словами, Кремль готовий до цього.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу заявив, що він готовий організувати у Мінську зустріч для проведення переговорів між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом, а також Володимиром Путіним.

Читайте також: