У Кремлі назвали "неможливою угоду Путіна та Макрона щодо України

За словами Пєскова, Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо.

У Кремлі спростували інформацію про те, що президенти РФ і Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон на переговорах у Москві уклали угоду щодо України.

Про це заявив речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков, пише РБК.

"FT (The Financial Times, одне з провідних світових видань - Ред.), звичайно, написала по суті невірно. Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Тому що Франція є членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні", - сказав він.

Нагадаємо:

Видання The Financial Times повідомило, що президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон у ході зустрічі в Москві напередодні уклали угоду щодо України. За даними видання, президенти домовилися, що Росія "не здійснюватиме нових військових ініціатив". Також стверджується, що Кремль погодився взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил. Водночас, за даними FT, Путін погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені до спільних навчань під назвою "Союзна рішучість-2022".

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