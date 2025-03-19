У Кремлі назвали Україну "недоговороспроможною"

У Кремлі звинуватили Україну в тому, що з нею буцімто неможливо домовлятися. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, про це свідчать удари по російських об'єктах.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Відсутність договороспроможності у київського режиму на лице, і це не може не бути предметом для занепокоєння. Звичайно, події сьогоднішньої ночі і ранку, я маю на увазі удари по об'єктах російської енергетики, найкращий показник цього", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, у РНБО запевнили: росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. Їм потрібно викривити реальність.

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