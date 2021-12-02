У Кремлі назвали заяву Зеленського про повернення анексованого Криму "як загрозу Росії"

У Кремлі назвали заяву Зеленського про повернення анексованого Криму "як загрозу Росії"

Зеленський напередодні заявив, що повернення незаконно анексованого росіянами Криму головною метою України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що повернення українського Криму, незаконно окупованого РФ, є головною метою та філософією України мовляв "прямою загрозою" на адресу Росії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми аналізуємо висловлювання президента Зеленського, вчорашні висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи у парламенті, Зеленський говорив, що повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - сказав спікер Путіна.

На його думку, "подібне формулювання означає, що київський режим має намір використати всі наявні можливості", щоб повернути окупований Крим.

До слова, 1 грудня президент Володимир Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради назвав повернення незаконно анексованого росіянами Криму головною метою України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Крим повернувся у світовий порядок денний і розроблена стратегія щодо його деокупації та реінтеграції. Він нагадав, що вперше від 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні.

"У першому саміті Кримської платформи взяло участь 46 делегацій. Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генассамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації. Вперше, від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах, не лозунгами, а офіційними документами", - зазначив Зеленський.

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