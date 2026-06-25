Марія Захарова / © Associated Press

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У Кремлі назвали Євросоюз основною перешкодою для досягнення миру з Україною та звинуватили європейські країни у спробах втрутитися в переговорний процес.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час чергового брифінгу.

Захарова про війну в Україні — що заявила

Захарова назвала будь-які обговорення в ЄС щодо кандидатури можливого переговірника з Росією «спекуляціями». На її думку, Європа намагається «просунути носа» у потенційний переговорний процес та диктувати власні умови.

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«ЄС намагається спекулювати на темі можливих переговорів з РФ, хоча повністю загруз у підтримці тероризму Києва», — заявила Захарова.

Також у МЗС РФ заявили, що похвали з боку Євросоюзу на адресу Володимира Зеленського «звучать як насмішка над здоровим глуздом».

Окремо Захарова згадала Німеччину, стверджуючи, що «Берлін вичавлює останні соки зі своїх громадян, щоб закупити зброю для Києва». Також спікерка країни-агресорки озвучила традиційні закиди до США. Марія Захарова заявила, що Росія попередила Вашингтон про ризики через передачу зброї Україні.

Також РФ вимагає якнайшвидше повернути конфісковану в США російську власність. У Кремлі досі сподіваються влаштувати широкий розголос навколо своїх заяв про американські біолабораторії.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Кремль і його посадовці вкотре підтвердили небажання Росії вести прямі переговори з Україною та стверджувати про відданість своїм початковим максималістським воєнним цілям.

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До слова, у Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону.

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