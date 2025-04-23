У Кремлі назвали свої вимоги для завершення війни: чи є серед них відставка Зеленського

Що вимагає Кремль для закінчення війни / © Associated Press

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Спікер російського диктатор Путіна Дмитро Пєсков назвав умови країни-агресорки Росії для завершення війни проти України.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, Росія нахабно вимагає від України вивести наші війська з регіонів, які Кремль незаконно «вписав» у свою «конституцію». Йдеться про всю територію Херсонщини, Запоріжжя, Донецької та Луганської областей.

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«Якщо Україна виведе свої війська з цих чотирьох регіонів, то так», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи закінчиться війна під час виконання цієї умови.

Також речник диктатора сказав, відставка президента Зеленського не входить до числа вимог Росії по Україні. Водночас, Пєсков уточнив, що Росія може оскаржити будь-які підписані Зеленським документи через його нібито «нелегітимність» (про яку говорить лише країна-агресорка і з чим не погоджується увесь світ).

Зауважимо, що ця заява Пєскова спростовує інформацію видання The Financial Times, яке стверджувало, що РФ може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів і погодитися на заморозку війни по лінії фронту.

Раніше Дональд Трамп розкритикував президента України і заявив, що Зеленський «може мати мир або може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну».