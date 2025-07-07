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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі назвали свої вимоги для "мирного рішення" в Україні

Росія офіційно озвучила власні умови мирного врегулювання війни проти України. Вони різко розходяться із планом адміністрації Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

У Російській Федерації вкотре озвучили власні умови для мирного рішення в Україні.

Зокрема, їх озвучив очільник МЗС Сергій Лавров.

«Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді», — заявив Лавров.

Нагадаємо, умови, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін, стосувалися «відведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей», а також «відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без’ядерного статусу».

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

На це відреагували і українська влада, і західні політики, а також експерти та аналітики. Зокрема, Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоби ввести в оману міжнародну спільноту».

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