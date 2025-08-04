У Кремлі назвали умову для зустрічі Зеленського і Путіна: Єрмак відреагував

Володимир Зеленський і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Заяви з Кремля, що, мовляв, переговори президента України Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна можливі, не мають жодної конкретики.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Заява Пєскова про «можливу» зустріч має вигляд як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися”, - наголосив політик.

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За словами представника ОП, Київ готовий “хоч зараз” до зустрічі лідерів. Натомість “безкінечні” заяви з Москви про “не виключаємо” без конкретної дати - неприйнятні”.

Окрім того, Єрмак висловив вдячність президенту США Дональду Трампу “за його послідовність щодо завершення війни, а також за бажання наблизити цю зустріч”.

Як повідомлялося, сьогодні під час свого традиційного брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков вкотре заявив, що нібито Володимир Путін не виключає можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, це може трапитися після необхідної роботи на рівні експертів. Втім, Пєсков традиційно нічого конкретного не сказав.

Нагадаємо, днями сам Путін зробив низку заяв про війну в Україні та переговори для досягнення миру. Зокрема, “фюрер” позитивно оцінив перемовини у Стамбулі. Путін також цинічно заявив, що нібито виступає за досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних тимчасових обмежень.

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Дата публікації 23:29, 01.08.25 Кількість переглядів 114 Усе сильно змінюється! Чи завершить Трампів ультиматум війну в Україні?