У Кремлі не чекають прориву від переговорів зі США: Bloomberg дізнався про нові вимоги Путіна

Кремль та Путін / © Associated Press

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У Кремлі вкрай песимістично оцінюють перспективи нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, близьких до Кремля.

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають прибути до Москви 5 вересня, а вже у неділю вирушити до України. Це стане їхнім першим візитом до Києва від початку нинішнього переговорного процесу.

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Втім, співрозмовники Bloomberg стверджують, що очікування від переговорів у Москві «надзвичайно низькі». Попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не дали результатів, а у Кремлі не бачать причин вважати, що цього разу американські представники привезуть прийнятні для Москви пропозиції.

За даними агентства, російський диктатор Володимир Путін готовий припинити війну лише на власних умовах. Ба більше, російські вимоги стають жорсткішими, оскільки Москва вважає, що нібито має військову перевагу.

Однією з головних перепон залишається територіальне питання. Путін не демонструє готовності відмовитися від вимоги, щоб Україна віддала Росії решту підконтрольної Києву території Донецької області. Українська сторона таку умову неодноразово відкидала.

Водночас наразі незрозуміло, чи везуть представники Трампа якісь нові ініціативи, здатні зрушити переговори з мертвої точки.

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Попередній раунд переговорів за посередництва США фактично зупинився у лютому. Віткофф і Кушнер востаннє зустрічалися з Путіним у Москві в січні, коли сторони обговорювали 20-пунктний план завершення війни. Тоді Кремль заявив, що «територіальне питання» залишається невирішеним.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує на Віткоффа та Кушнера після їхнього візиту до Москви і прагне зробити переговори максимально предметними.

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