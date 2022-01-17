У Кремлі не розуміють, для чого потрібні США під час обговорення російсько-українського конфлікту

У Кремлі не розуміють, для чого потрібні США під час обговорення російсько-українського конфлікту

Москва знову повторює тезу про те, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому, мовляв, на тристоронньому саміті обговорювати нема що.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Крім того, Москва не бачить тем для обговорення на ймовірному саміті Росія-США-Україна, який запропонував провести президент України Володимир Зеленський.

Про це пише російське видання ТАСС.

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"Навіщо (залучати – Ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — заявив Пєсков.

За його словами, у Кремлі не розуміють, що саме Київ хоче обговорювати на такому саміті. Мовляв, якщо мова йтиме про Донбас, то Росія нібито не є стороною цього конфлікту.

"Там питання - щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох... Росія не є стороною цього конфлікту", — заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський запропонував тристоронню зустріч за участю президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. За словами Єрмака, таку пропозицію Зеленський зробив під час переговорів із лідером США Джо Байденом.

Водночас, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію українського лідера і заявив, що офіційні пропозиції поки не надходили.

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