У Кремлі не виключають зустріч Путіна і Байдена, але не найближчим часом

У Кремлі не виключають зустріч Путіна і Байдена, але не найближчим часом

За словами Пєскова, зараз рано говорити про організацію будь-яких зустрічей.

У Кремлі не виключають зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, але не найближчим часом. Президенти будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські "РИА Новости".

"Звичайно, ми не виключаємо. За необхідності, безумовно, президенти Росії та США будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти або телефонні, або особисті. Це вже буде їхнє рішення", - сказав Пєсков.

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Водночас він уточнив, що зараз рано говорити про організацію будь-яких зустрічей.

"Зустріч можлива, якщо це вважатимуть за доцільне глави держав. Зараз є чітке, конкретне розуміння необхідності продовження діалогу на рівні міністрів", - резюмував Пєсков.

Нагадаємо:

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, вони – погодилися.

Президент Байден дав принципову згоду на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним після намічених на цей тиждень переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якщо вторгнення не відбудеться.

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