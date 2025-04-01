У Кремлі не вірять у "гнів" Трампа: чому Москва не реагує на погрози

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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Реакція Москви на емоційні заяви президента США Дональда Трампа щодо Володимира Путіна виявилася стриманою.

Про це пише Sky News.

Коли у Кремлі прокоментували повідомлення про нібито “розлюченість” американського лідера, прессекретар Дмитро Пєсков зробив характерну для себе заяву з ноткою скепсису:

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“Ці заяви були надані в парафразах, вони не цитувалися”, – зазначив він, давши зрозуміти, що не вважає їх достовірними.

Пєсков додав: “Було зроблено кілька різних заяв”, натякаючи на розбіжності в інформаційному полі.

Складається враження, що Москва не бачить у словах Трампа реальної загрози. На російських державних телеканалах цю тему майже не піднімали. У ранкових новинах “Росія 1” критика на адресу Путіна взагалі не згадувалась – натомість акцентували лише на погрозах Трампа Зеленському щодо потенційної відмови України від “угоди про корисні копалини”.

Це підживлює сумніви: чи справді американський президент розгніваний, чи це лише політична риторика?

Формально, Трамп демонструє невдоволення повільним прогресом у переговорах щодо припинення вогню, але жодних жорстких дій щодо Росії наразі не вжито. Навпаки, Кремль заявляє про старт переговорів із США щодо спільних проектів у сфері рідкоземельних ресурсів. Деякі американські компанії вже проявили зацікавленість.

У цьому контексті виникає резонне питання: чи справді Вашингтон готовий посилити тиск на Кремль, чи Путін може й далі не зважати на “гнів” з-за океану?

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими економічними санкціями та заявив, що розгніваний останніми заявами президента Володимира Путіна. Таким чином, риторика американського лідера загострилася на тлі відсутності суттєвого прогресу у переговорах щодо припинення вогню в Україні.