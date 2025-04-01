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У Кремлі не вірять у "гнів" Трампа: чому Москва не реагує на погрози
Трамп демонструє невдоволення повільним прогресом у переговорах щодо припинення вогню, але жодних жорстких дій щодо Росії наразі не вжито.
Реакція Москви на емоційні заяви президента США Дональда Трампа щодо Володимира Путіна виявилася стриманою.
Про це пише Sky News.
Коли у Кремлі прокоментували повідомлення про нібито “розлюченість” американського лідера, прессекретар Дмитро Пєсков зробив характерну для себе заяву з ноткою скепсису:
“Ці заяви були надані в парафразах, вони не цитувалися”, – зазначив він, давши зрозуміти, що не вважає їх достовірними.
Пєсков додав: “Було зроблено кілька різних заяв”, натякаючи на розбіжності в інформаційному полі.
Складається враження, що Москва не бачить у словах Трампа реальної загрози. На російських державних телеканалах цю тему майже не піднімали. У ранкових новинах “Росія 1” критика на адресу Путіна взагалі не згадувалась – натомість акцентували лише на погрозах Трампа Зеленському щодо потенційної відмови України від “угоди про корисні копалини”.
Це підживлює сумніви: чи справді американський президент розгніваний, чи це лише політична риторика?
Формально, Трамп демонструє невдоволення повільним прогресом у переговорах щодо припинення вогню, але жодних жорстких дій щодо Росії наразі не вжито. Навпаки, Кремль заявляє про старт переговорів із США щодо спільних проектів у сфері рідкоземельних ресурсів. Деякі американські компанії вже проявили зацікавленість.
У цьому контексті виникає резонне питання: чи справді Вашингтон готовий посилити тиск на Кремль, чи Путін може й далі не зважати на “гнів” з-за океану?
Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими економічними санкціями та заявив, що розгніваний останніми заявами президента Володимира Путіна. Таким чином, риторика американського лідера загострилася на тлі відсутності суттєвого прогресу у переговорах щодо припинення вогню в Україні.