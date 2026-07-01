Кремль. / © Associated Press

Реклама

У Російській Федерації не вщухає істерика через українські удари по Санкт-Петербургу. Пролунали зухвалі звинувачення на адресу Естонії.

Речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно назвала владу Естонії „співучасниками терористичного акту“.

Вона, як інші кремлівські посадовці, ще й ще й вирішила перекрутити історію, згадавши 90-ті. Захарова влаштувала скандал і згадала Джохара Дудаєва, який до своєї політичної кар’єри служив в Естонії як радянський генерал-майор авіації. Вона обурено заявила, мовляв, у 1990-ті Естонія «всіляко солідаризувалася з терористом Дудаєвим».

Реклама

Зауважимо, коли на початку 90-х Естонія боролася за вихід зі складу СРСР, радянське керівництво наказало генералу залучити авіацію, щоб придушити рух за незалежність та заблокувати телецентр. Втім, Дудаєв проігнорував той наказ.

Нагадаємо, атаки дронів на Санкт-Петербург на початку червня раптово зруйнувала ілюзію стабільності РФ. Примітно, що вони ще й сталися напередодні економічного форуму, яким дуже пишається “фюрер” Володимир Путні.

Зокрема, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саме через такі удари Москва планує продовжувати бойові дії проти України, щоб буцімто убезпечити власну територію в майбутньому.

Новини партнерів