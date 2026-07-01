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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1331
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У Кремлі не вщухає істерика через атаки на Петербург: РФ кинула звинувачення, але не Києву

Захарова цинічно назвала владу Естонії „співучасниками терористичного акту“.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Кремль.

Кремль. / © Associated Press

У Російській Федерації не вщухає істерика через українські удари по Санкт-Петербургу. Пролунали зухвалі звинувачення на адресу Естонії.

Речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно назвала владу Естонії „співучасниками терористичного акту“.

Вона, як інші кремлівські посадовці, ще й ще й вирішила перекрутити історію, згадавши 90-ті. Захарова влаштувала скандал і згадала Джохара Дудаєва, який до своєї політичної кар’єри служив в Естонії як радянський генерал-майор авіації. Вона обурено заявила, мовляв, у 1990-ті Естонія «всіляко солідаризувалася з терористом Дудаєвим».

Зауважимо, коли на початку 90-х Естонія боролася за вихід зі складу СРСР, радянське керівництво наказало генералу залучити авіацію, щоб придушити рух за незалежність та заблокувати телецентр. Втім, Дудаєв проігнорував той наказ.

Нагадаємо, атаки дронів на Санкт-Петербург на початку червня раптово зруйнувала ілюзію стабільності РФ. Примітно, що вони ще й сталися напередодні економічного форуму, яким дуже пишається “фюрер” Володимир Путні.

Зокрема, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саме через такі удари Москва планує продовжувати бойові дії проти України, щоб буцімто убезпечити власну територію в майбутньому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1331
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