Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця: що сталося

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков несподівано похвалив українського омбудсмена Дмитра Лубінця за узгодження умов припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це представник «фюрера» заявив у коментарі росЗМІ.

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Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини і його російської колеги Яна Лантратової щодо ситуації в Олешках

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Пєсков заявив, що результату вдалось досягти «у межах реалізації домовленостей президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа». Крім того, він відзначив роль першої леді США Меланії Трамп, яка ініціювала переговори.

Пєсков додав, що «військові зараз узгоджують умови припинення вогню в цьому районі, щоб забезпечити виконання гуманітарної місії».

Зауважимо, Київ повідомляв, що ситуація в Олешках критична. Місто було затоплено після того, як російські війська зруйнували дамбу Нової Каховки, що неподалік. Кілька місяців приблизно 2000 людей, зокрема 50 дітей, не мають доступу до їжі та води.

Перемир’я в Олешках — що відомо

Напередодні стало відомо, що Україна і Росія погодили локальне припинення вогню в Олешках для евакуації населення і доставлення гуманітарної допомоги. У Білому домі це підтвердили і заявили, що перемир’я було досягнуто за ініціативи першої леді США Меланії Трамп. За перебігом операції стежитиме незалежна американська медіаорганізація.

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про підготовку операції з деблокування тимчасово окупованих Олешок і навколишніх територій.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що припинення вогню набуде чинності 27 жовтня. Він додав, що Київ працює над розширенням гуманітарної місії на інші місця.

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