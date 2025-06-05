У Кремлі незадоволені реакцією Трампа на операцію "Павутина"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У Кремлі незадоволені реакцією президента США Дональда Трампа на спецоперацію СБУ «Павутина», під час якої було вражено десятки літаків стратегічної авіації РФ.

За словами речника президента держави-агресорки Дмитра Пєскова, якого цитують російські пропагандисти «Интерфакс», Росія сподівалася на «жорсткий осуд».

«Якщо говорити в цілому про міжнародну оцінку, то, звісно, хотіли б чути щонайменше жорсткий осуд цього терористичного акту», — сказав він у відповідь на запитання, чи достатньою реакцією для Кремля на ці атаки були слова Трампа про те, що він не знав про напад.

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При цьому Пєсков додав, що можлива відповідь Росії на недільні атаки по військових аеродромах відбудуться тоді, коли це вважатиме за доцільне військове керівництво держави-агресорки.

Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Після розмови американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, що Путін рішуче налаштований відповісти на «напад України на російські літаки, що перебували на стоянці».

Згодом помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков повідомив, що Трамп підтвердив російському президенту, що США були не в курсі планів Києва вдарити по аеродромах РФ.

Нагадаємо, американське видання Axios повідомило, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах висловив захоплення атакою українських безпілотників на російські військові об’єкти.

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