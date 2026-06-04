У Кремлі нова істерія: після ударів по Петербургу пролунали гучні заяви

Кремль. / © Reuters

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Удар по нафтовій інфраструктурі у Санкт-Петербурзі став ляпасом для Кремля, адже українська атака сталася вночі — перед початком проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму. І тепер в Москві знову заговорили про нібито бажання до переговорів.

Про це свідчать заяви російських посадовців, які вони зробили просто на полях форуму.

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін вкотре зухвало повторив наратив про те, що нібито «Росія відкрита до переговорів». Мовляв, позиція Кремля «щодо пошуку шляхів політико-дипломатичного мирного врегулювання добре відома».

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Водночас він нахабно відкинув ймовірність прямого діалогу між Києвом і Москвою, заявивши про «переговорний трек у форматі Росія — США — Україна». Галузін виступив ще й проти ідеї щодо залучення до мирного процесу країн Європи, бо буцімто вони „за цією схемою тристоронніх переговорів не фігурують ніяк“. Окрім того, він кинув звинувачення на адресу держав через „ворожу, деструктивну позицію щодо Росії“.

Водночас речниця МЗС Марія Захарова, яка не раз істерично погрожувала Києву, заявила, мовляв, російсько-американські контакти, пов’язані із ситуацією навколо України, тривають. Деталей вона не уточнила, але знову згадала про «дух Анкориджа». З її слів, країна-агресорка готова продовжувати переговори з Вашингтоном, які розпочалися на саміті на Алясці.

Водночас представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв заявив, що Росія цінує роботу команди президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів. З його слів, між країнами «спілкування відбувається кілька разів на тиждень».

Нагадаємо, атака дронів на Санкт-Петербург раптово зруйнувала ілюзію стабільності РФ. Зокрема, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саме через такі удари Москва планує продовжувати бойові дії проти України, щоб буцімто убезпечити власну територію в майбутньому.

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Водночас заступник голови МЗС країни-агресорки Сергій Рябков виступив з новими погрозами. З його слів, Росія може застосувати ядерну зброю «в межах найгірших сценаріїв у разі зазіхань на її територіальну цілісність».

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