У Кремлі образилися на порівняння Путіна з ХАМАСом

У Путіна заявили, що порівняння терориста Путіна з терористами ХАМАСу "не личить відповідальним лідерам держав".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "вважає неприйнятним" порівняння Володимира Путіна з палестинським ХАМАСом, яке висловив президент США Джо Байден.

Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента", - сказав Пєсков.

Він також цинічно додав, що "навряд чи така риторика личить відповідальним лідерам держав".

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Зокрема, він порівняв війну в Ізраїлі з війною Росії в Україні. Лідер США звинуватив ХАМАС і президента РФ Володимира Путіна в бажанні "повністю знищити сусідню демократію", однак, зазначив, що вони "є різними загрозами".

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