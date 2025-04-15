У Кремлі образилися на заяву Каллас: що не сподобалось адміністрації "фюрера"

Кая Каллас. / © Associated Press

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Кремль обурився через застереження очільниця дипломатії Євросоюзу Каї Каллас щодо країн, які бажають узяти участь у заходах 9 травня в Москві.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Заяву європейської дипломатки речник “фюрера” назвав “жорсткою” та “неправильною”.

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"Не нам давати оцінку цим загрозам. Оцінку цим загрозам потрібно давати тим суверенним державам, яким вона загрожує. Як нам видається, у Європі є держави, які не сприймають такої риторики", - нахабно висловився Пєсков.

Натомість, з його слів, в Москві будуть раді тим, “хто готовий розділити з нами гордість і радість цього дня”. Що більше, висловився він, ці святкові заходи “мають бути важливими для всіх народів Європи і світу”.

“Це необхідно для майбутнього всього світу і особливо Європи", - цинічно заявив речник “фюрера”.

Зауважимо, Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, а продемонструвати солідарність з Україною.

Нагадаємо, Politico пише про те, що Київ закликав європейських лідерів приїхати 9 травня, щоб протиставити візит параду диктатора РФ Володимира Путіна.

Дата публікації 08:43, 02.04.25 Кількість переглядів 9 У Трампа визнають: швидкого миру між Україною і РФ не буде