У Кремлі заявили про відсутність перспектив для зустрічі Зеленського і Путіна: що вигадали цього разу

Відповідаючи на запитання про перспективи проведення "нормандського саміту", Пєсков пояснив, "щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось підготував якийсь фундамент".
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що станом на зараз перспективи для переговорів глави Кремля Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського не розглядаються. У цьому він традиційно звинуватив українську сторону.
Про це Пєсков заявив на російському пропагандистському телеканалі, пишуть росЗМІ.
"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається знову ж через дії української влади. Саме українська влада не виконує мінські домовленості", - висловився він, звинувачуючи Київ у начебто "невиконанні" мінських домовленостей.
Прессекретар президента РФ також оцінив перспективи зустрічі в "нормандському форматі". За його словами, для такого сценарію необхідна "підготовка фундаменту".
"Щоб збиратися главам держав, все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент. Ось міністри спочатку зберуться і зрозуміють, фундамент прощупується або не прощупується", - сказав Пєсков.
Спікер Путіна також додав, що із Володимиром Зеленський дуже складно вести переговори, оскільки він не йде на поступки і наполягає на тому, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі, що в РФ традиційно заперечують.
Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що між Україною і РФ були контакти для визначення переліку питань для обговорення між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Але спільного розуміння щодо формулювання порядку денного можливої зустрічі поки немає.
Раніше у росЗМІ з'явилася інформація про, що саме хоче домовитись Путін під час зустрічі із Зеленським. В опублікованому переліку 12 питань.
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