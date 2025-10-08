У Кремлі осоромилися суперечливими заявами про ракети Tomahawk

Кремль / © pexels.com



Російські посадовці зробили суперечливі заяви про можливе передавання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. У Кремлі водночас зваляють і про якісну зміну ситуації, і стверджують про незмінність ситуації на фронті.

Заяви російських посадовців поширили засоби масової пропади.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав, що використання Україною ракет Tomahawk можливе лише за участю американського персоналу. Він також заявив, що передавання Києву цих ракет призведе до якісної зміни обстановки, але начебто не вплине на «СВО» — війну.

Своєю чергою голова комітету Державної думи Росії з оборони Андрій Картаполов узявся стверджувати — РФ чудово знає, як збивати ракети Tomahawk. Він пригрозив жорсткою, вивіреною та асиметричною відповіддю Росії на постачання цих ракет Україні. Водночас Картаполов узявся переконувати, що Tomahawk не змінять ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, 6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що «майже ухвалив» рішення про передавання Україні ракет Tomahawk. Однак, за словами політика, перед відправленням він хоче дізнатися, як саме українська сторона використає цю зброю.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні ракет Tomahawk означатиме «виток ескалації». Він цинічно пригрозив, що може йтися про «ракети в ядерному виконанні», але додав, що це нібито «не зможе змінити ситуацію для Києва».