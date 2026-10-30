У Кремлі озвучили нову позицію щодо переговорів: чого хоче Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін нібито відкритий до контактів «з усіма», якщо це допоможе вивести переговори щодо завершення війни на «мирну траєкторію».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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З його слів, «фюрер» Кремля «був відкритий, є відкритий, і залишатиметься відкритим для цих контактів».

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Водночас він запевнив, що питання участі європейських представників у переговорах між США, Україною та Росією наразі не обговорювали.

Пєсков наголосив, мовляв, сподівається, що кількість політиків з країн Європи, які будуть виходити на контакт із Москвою, зростатиме. Втім, додав, що це «аж ніяк не вплине на стадію впливу на процес тристоронніх переговорів, які заплановані на листопад».

«Якщо розум візьме гору в Європі, то кількість політиків, що виходять на контакт з РФ, збільшиться», — заявив представник Кремля.

Мирні переговори — що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Путін висуває все нові і нові умови для миру. Зокрема, у Кремлі намагаються створити умови, за яких Україна буде змушена піти на односторонні поступки ще до початку повноцінних мирних переговорів.

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Зауважимо, раніше Пєсков заявив, що Росія виступає проти участі Євросоюзу у тристоронніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Кремлі зухвало пояснили це тим, що позиція ЄС нібито є «провокаційною» та «спрямованою на розпалювання війни».

Тим часом радник Офісу президента Сергій Лещенко висловився про те, що Україна готова на ризикований крок щодо Донбасу. З його слів, Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на частині Донецької області — по обидва боки лінії бойового зіткнення.

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