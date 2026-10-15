У Кремлі паніка після рішення Зеленського щодо ударів по НПЗ: раптово заговорили про «мир»

Пєсков і Путін. / © Associated Press

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Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру і навіть зриві енергетичного перемир’я.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Коментуючи заяву українського лідера Володимира Зеленського, що після триденної паузи Київ знімає обмеження на атаки по НПЗ Росії, Пєсков брехливо заявив, мовляв, Україна нічого не дотримувалася. Саме тому, каже він, «жодної новації немає».

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За його словами, нібито жодного мораторію з боку України не було, оскільки удари по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах енергетичного сектору тривали.

Зауважимо, Пєсков традиційно замовчав про небажання Кремля припинити агресію і навіть словом не обмовився про атаки РФ на енергетику України протягом останніх днів.

Окрім того, представник «фюрера» вкотре виставив Україну стороною, що нібито перешкоджає миру. Водночас речник Кремля заявив, що дії України нібито суперечать зусиллям американських переговорників, які, за його словами, намагаються просунути мирний процес.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський оголосив рішення щодо ударів по Росії, заявивши, що обмеження на атаки по НПЗ знято. За словами глави держави, Київ на три дні призупинив атаки на енергетичну інфраструктуру Росії на прохання США. Втім, Москва не відповіла взаємністю.

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Зауважимо, вночі проти 14 жовтня РФ масовано вдарила по енергетиці після «перемир’я». Через сильний обстріл щонайменше 600 тис. людей залишилися без електрики. Значних пошкоджень зазнали 26 елементів українського електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової інфраструктури.

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