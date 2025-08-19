Помічник Путіна Юрій Ушаков / © Associated Press

Президенти США та РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову 18 серпня.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають пропагандистські агентства РФ.

«Путін та Трамп висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України», — повідомив Ушаков.

За його словами, президенти обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський скасував інтервʼю Fox News, що мало відбутися о 1:30 ночі за Києвом. Він разом із Дональдом Трампом досі на переговорах у Білому домі.

Також йшлося про те, що Україна запропонувала США закупити озброєння на 100 млрд доларів, щоб отримати гарантії безпеки, а також укласти угоду на 50 млрд доларів про виробництво дронів українськими компаніями.

Нагадаємо, західні аналітики вже говорять про можливі гарантії безпеки для України. Розглядають чотири можливі сценарії від США.