У Кремлі після параду зробили зухвалу заяву про зустріч Зеленського і Путіна: деталі

Помічник президента РФ Юрій Ушаков / © Getty Images

У Кремлі після багатостраждального параду 9 травня зухвало заявили, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, але для цього йому потрібно приїхати до Москви.

Про це заявив у коментарі російським пропагандистам помічник президента держави-агресорки Юрій Ушаков.

«Путін готовий прийняти Зеленського в Москві. Нехай приїжджає», — нахабно заявив він.

Такі неприйнятні пропозиції від Кремля лунали вже неодноразово. Ще минулого року президент України Володимир Зеленський відкинув ідею диктатора Путіна провести переговори лідерів у Москві і натомість запросив його до Києва.

Хто запропонував перемир’я

Помічник російського диктатора також зізнався, що Росія два дні у телефонних розмовах вмовляла адміністрацію Трампа посприяти у перемир’ї з Україною на 9 травня.

При цьому Ушаков додав, що існує домовленість про припинення вогню між РФ та Україною лише до 11 травня.

Також речник Кремля заявив, що триває активна робота зі списками військовополонених і обмін між РФ та Україною розпочнеться, якщо сторони домовляться. Саме можливість обміну «1000 на 1000» стала вагомим аргументом для України для того, щоб погодитися на припинення вогню.

Раніше президент США Дональд Трамп на запитання журналістів про те, чи просив його Путін забезпечити перемир’я на час параду в Москві, відповів, що це була нібито його ініціатива, а Путін та Зеленський на неї погодилися.

При цьому американський президент висловив сподівання, що перемир’я продовжиться і після 11 травня.

Як повідомлялося, під час оголошеного перемир’я російська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Путін нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього свої умови.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність провести переговори між Зеленським і диктатором Путіним на території Туреччини. Можливий формат зустрічі передбачає також участь лідерів США й Туреччини — Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана.

Президент Зеленський своєю чергою запевнив, що готовий відновити переговорний процес щодо закінчення війни та розглядає для зустрічі будь-які безпечні країни, окрім Російської Федерації та Білорусі.

