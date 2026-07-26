У Кремлі побачили "дуалізм" у позиції Трампа щодо України: що заявив Пєсков

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Реклама

Росія зберігає канали зв’язку з американськими переговорниками щодо війни проти України.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін нібито вже озвучив усі пропозиції Москви щодо завершення війни.

Реклама

«Київський режим добре знає, що потрібно робити», — заявив Пєсков, не уточнивши, про які саме вимоги йдеться.

Водночас представник Кремля заявив, що Москва нібито бачить «дуалізм» у позиції президента США Дональда Трампа щодо України.

«З одного боку, вони постачають зброю Україні, хоча президент Трамп говорить, що ми не знаємо, кому постачаємо, ми постачаємо НАТО, а все інше — не наша справа», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 23 липня держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, після чого заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні. Водночас Рубіо попередив, що швидкого рішення не буде і для компромісу знадобляться нові ідеї та тривалі зусилля. За його словами, президент Дональд Трамп не відмовляється від спроб досягти миру. Держсекретар США наголосив на необхідності нових пропозицій, прийнятних для обох сторін.

Реклама

Повідомлялось, що США могли передати Росії оновлені умови мирного процесу, вимагаючи реальних кроків замість порожніх обіцянок. Вашингтон більше не дозволить Кремлю маніпулювати ситуацією та готує новий етап переговорів на найвищому рівні.

Також раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня проведе зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Новини партнерів