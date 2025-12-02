Зустріч Путіна і Віткоффа / © Getty Images

У Кремлі розпочалася і триває зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з американськими переговірниками — спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і радником президента США та його зятем Джаредом Кушнером.

Про це передають російські пропагандистські видання.

З російського боку в перемовинх беруть участь радники російського диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Перекладачі обох сторін також присутні за столом.

На опублікованих пропагандистами відео можна почути, що Путін сказав Стіву Віткоффу «дуже радий вас бачити». Віткофф назвав Москву «чудовим містом» і сказав, що йому сподобалася «прекрасна прогулянка» столицею країни-агресорки.

Далі зустріч продовжилася за зачиненими дверима.

«Після початкових люб’язностей під час зустрічі, як і очікувалося, трансляція зустрічі з Кремля припинилася. Лише після закінчення закритої зустрічі з’являться деталі щодо того, що обговорювали переговорні групи», — пише CNN.

