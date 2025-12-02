- Дата публікації
У Кремлі почалася зустріч Путіна з Віткоффом і зятем Трампа — перші деталі
Диктатор Росії Володимир Путін, його представник Кирило Дмитрієв та помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков зустрілися зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Джаредом Кушнером у Кремлі в Москві.
У Кремлі розпочалася і триває зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з американськими переговірниками — спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і радником президента США та його зятем Джаредом Кушнером.
Про це передають російські пропагандистські видання.
З російського боку в перемовинх беруть участь радники російського диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Перекладачі обох сторін також присутні за столом.
На опублікованих пропагандистами відео можна почути, що Путін сказав Стіву Віткоффу «дуже радий вас бачити». Віткофф назвав Москву «чудовим містом» і сказав, що йому сподобалася «прекрасна прогулянка» столицею країни-агресорки.
Далі зустріч продовжилася за зачиненими дверима.
«Після початкових люб’язностей під час зустрічі, як і очікувалося, трансляція зустрічі з Кремля припинилася. Лише після закінчення закритої зустрічі з’являться деталі щодо того, що обговорювали переговорні групи», — пише CNN.
Раніше в ISW зробили прогноз, чим завершаться переговори Путіна та Віткоффа щодо мирного плану.
Також ми писали, що одночасно з Віткоффом до Росії прибув керівник МЗС Китаю.