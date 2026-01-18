У Кремлі поглузували з Європи через заяву Трампа про додаткові мита

Дмитрієв / © Associated Press

У Кремлі звернулися до Європи на тлі заяви Трампа про нові мита проти деяких країн через ситуацію довкола Гренландії. Там закликали забрати солдатів з острова.

Про це написав спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв у X.

Зокрема, він грубо пригрозив президентці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Шановна Урсуло „Пфайзер“ фон дер Ляєн, не провокуйте татка! Заберіть назад 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий тариф 1% за кожного відправленого солдата», — написав він.

Що сказала фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії заявила, що територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права і важливі для Європи та міжнародної спільноти в цілому.

«Ми послідовно підкреслювали наш спільний трансатлантичний інтерес до миру та безпеки в Арктиці, зокрема через НАТО. Попередньо скоординовані данські навчання, проведені разом із союзниками, відповідають потребі зміцнення арктичної безпеки та не становлять загрози ні для кого», — зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, ЄС повністю солідарний з Данією та народом Гренландії. Вона каже, що діалог залишається важливим, і Європа прагне розвивати процес, розпочатий минулого тижня між Королівством Данія та США.

«Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету», — наголосила вона.

Раніше у Кремлі заявили, що США використовують нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії.

«Купити Гренландію за венесуельську нафту? Інноваційні геополітичні злиття та поглинання», — написав російський посадовець, відповідаючи на публікацію Wall Street Journal.