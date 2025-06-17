Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що виключення Москви з G8 був великою помилкою.

Спікера російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.

Пєсков прокоментував саміт G7, який цього року відбувається в Канаді.

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«Звісно, ми стежимо за інформаційними повідомленнями, які зараз надходять із Канади. Це важлива подія, безумовно, і вона має значення з інформаційного погляду. Ми, безумовно, аналізуємо ту інформацію, яка надходить», — сказав речник президента РФ.

Услід за Трампом Пєсков назвав помилкою виключення Росії з «Великої вісімки».

«Ми згодні з президентом Трампом: виключення Росії з формату «вісімки» було великою помилкою. Але наша позиція добре відома: на сьогодні для нас «сімка» втратила практичне значення, з огляду на скорочення частки країн G7 у світовій економіці та ті тенденції, які спостерігаються в цих країнах», — висловився «рупор» Кремля.

Він додав, що «на на тлі таких форматів, як G20, „сімка“ виглядає досить тьмяно і доволі марно».

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Нагадаємо, прибувши на саміт G7 до Канади 16 червня, Трамп заявив, що виключення Росії з «Групи восьми» 2014 року було «великою помилкою». За словами американського лідера, «у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8».

Із заявою Трампа не погодився республіканець, член Палати представників США Дон Бейкон. За його словами, Росія не повинна повертатися до формату G8, поки триває її війна проти України.

Зауважимо, Росію виключили з G8 2014 року після анексії Криму та воєнної агресії проти України. Цей крок був відповіддю провідних демократичних країн на грубе порушення міжнародного права та територіальної цілісності суверенної держави.