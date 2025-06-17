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У Кремлі погодилися із заявою Трампа про Росію та G8
Пєсков також заявив, що для Кремля «Велика сімка» вже втратила своє практичне значення на тлі світових економічних тенденцій та формату G20.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що виключення Москви з G8 був великою помилкою.
Спікера російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.
Пєсков прокоментував саміт G7, який цього року відбувається в Канаді.
«Звісно, ми стежимо за інформаційними повідомленнями, які зараз надходять із Канади. Це важлива подія, безумовно, і вона має значення з інформаційного погляду. Ми, безумовно, аналізуємо ту інформацію, яка надходить», — сказав речник президента РФ.
Услід за Трампом Пєсков назвав помилкою виключення Росії з «Великої вісімки».
«Ми згодні з президентом Трампом: виключення Росії з формату «вісімки» було великою помилкою. Але наша позиція добре відома: на сьогодні для нас «сімка» втратила практичне значення, з огляду на скорочення частки країн G7 у світовій економіці та ті тенденції, які спостерігаються в цих країнах», — висловився «рупор» Кремля.
Він додав, що «на на тлі таких форматів, як G20, „сімка“ виглядає досить тьмяно і доволі марно».
Нагадаємо, прибувши на саміт G7 до Канади 16 червня, Трамп заявив, що виключення Росії з «Групи восьми» 2014 року було «великою помилкою». За словами американського лідера, «у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8».
Із заявою Трампа не погодився республіканець, член Палати представників США Дон Бейкон. За його словами, Росія не повинна повертатися до формату G8, поки триває її війна проти України.
Зауважимо, Росію виключили з G8 2014 року після анексії Криму та воєнної агресії проти України. Цей крок був відповіддю провідних демократичних країн на грубе порушення міжнародного права та територіальної цілісності суверенної держави.