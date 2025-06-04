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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі пояснили, коли можуть відбутися нові переговори з Україною

Москва вже неодноразово заявляла про начебто відкритість до діалогу, паралельно продовжуючи військову агресію проти України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі заявили, що нова зустріч для переговорів між Росією та Україною поки не має чітких термінів.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Все залежить від того, наскільки швидко сторони опрацюють проєкти меморандумів, які надійдуть на розгляд.

За словами Пєскова, на аналіз документів піде час, а після цього сторони нібито погоджуватимуть дату нового раунду.

Він не уточнив, чи є вже перші проєкти меморандумів, але підкреслив, що в Кремлі «налаштовані уважно вивчати документи».

«Усі переговорні формати залежать від готовності сторін та часу на вивчення документів», — зазначив речник диктатора Путіна.

Нагадаємо, у США розчаровані умовами, які Росія висунула для перемир’я з Україною щонайменше на 30 днів, адже вони нездійсненні.

Неназвані офіційні особи США розповіли виданню, що вимоги Росії для припинення вогню щонайменше на 30 днів, які вона виклала в «меморандумі», не стали сюрпризом, але викликали розчарування.

Американські чиновники зауважили, що частину пунктів у «меморандумі» і Україна, і адміністрація Трампа вважають неприйнятними. За їхніми словами, такі вимоги свідчать про спробу Москви відкласти конструктивні переговори.

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