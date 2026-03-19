У Кремлі пояснили, коли продовжаться мирні переговори з Україною

Переговори щодо завершення війни між Росією та Україною наразі перебувають на паузі, однак вона має «ситуативний» характер. Переговори продовжаться, коли США буде виділяти більше часу на війну в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу російським пропагандистам.

З його слів, Москва очікує відновлення тристоронніх переговорів після того, як сторони узгодять свої графіки. Як вказує Пєсков, насамперед, це стосується участі США.

«Це така ситуативна пауза зі зрозумілих причин, тому щойно буде можливість, як тільки будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, насамперед графіки наших американських посередників, коли вони зможуть більше уваги приділити українським справам. Сподіваємося, що ця пауза буде перервана і ми зможемо провести черговий раунд тристоронніх переговорів», — уточнив Пєсков.

Напередодні Пєсков заявив, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла пауза.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Франції, де він зустрічався з президентом Емманюелем Макроном, прокоментував тристоронні переговори з Росією та США щодо завершення війни в Україні.

За його словами, Україна готова до продовження переговорів, однак час та місце зустрічі не можуть узгодити через різні позиції Росії та США.

Зеленський заявив, що переговори мали відбутися в середу-четвер наступного тижня, бо їх попросила перенести американська сторона.

«Там ціла „Санта-Барбара“ з цими переговорами — через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США», — зазначив Зеленський.

Водночас росіяни, за його словами, не погодилися на зустріч у США, і натомість запропонували провести перемовини у Туреччині або Швейцарії. Від цього варіанту, своєю чергою, відмовилися американці.

Нагадаємо, 18 лютого 2026 року у Женеві завершився третій раунд тристоронніх переговорів за участю представників Росії, України та США. Він тривав два дні.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після тристоронніх переговорів заявив про досягнення «значного прогресу».

«Успіх президента Трампа в залученні обох сторін цієї війни привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті», — написав він у соцмережі Х.

Україна наполягала, що Європа має брати участь у переговорах, оскільки йдеться про безпеку континенту і тому, що саме вона спрямовує Києву фінансову та військову допомогу після того, як її припинили США.