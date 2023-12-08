У Кремлі повідомили, коли Путін оголосить своє рішення щодо участі у "виборах"

Мовляв, це станеться тоді, коли "фюрер" вважатиме за потрібне.

Російський президент-диктатор Володимир Путін оголосить своє рішення про участь у виборах на пост глави держави, коли вважатиме за потрібне.

Про це заявив прессекретар кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков.

"Путін повідомить про це тоді, коли вважатиме за необхідне і доцільне. Це буде цілком і повністю його рішення", - наголосив він.

Речник Путіна закликав набратися терпіння щодо того, чи планує чинний президент знову балотуватися на пост. При цьому він додав, що говорити про очікування щодо явки, кандидатів і відсотків на майбутніх виборах - недоречно.

За словами Пєскова, у зверненнях на "Підсумки року з Володимиром Путіним" дуже багато людей заявляють про його "підтримку та закликають балотуватися на новий термін".

Нагадаємо, днями в Росії оголосили дату президентських виборів. Рішення було ухвалене одноголосно. За нього проголосували 162 сенатори.

Крім того, Центрвиборчком ухвалив постанову про те, що "вибори" президента будуть кількаденними - від 15 до 17 березня 2024-го.

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