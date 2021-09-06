У Кремлі повідомили, яку тему Путін відмовляється обговорювати на зустрічі із Зеленським

Путін не готовий на зустрічі із Володимиром Зеленським обговорювати Крим.

Президент РФ Володимир Путін нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Однак на цій зустрічі глава Кремля не хоче обговорювати питання деокупації українського Криму. У зв'язку з цим підготовка зустрічі Зеленського й Путіна поки на паузі.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю на пропагандиському російському телеканалі.

Так, прессекретар президента РФ заперечив можливість обговорення переговорів Зеленського і Путіна питання незаконно анексованого українського Криму. Пєсков додав, що процес підготовки зустрічі двох лідерів поки не просувається, бо українська сторона хоче обговорити саме питання тимчасово окупованого Криму, а тому порядок денний можливих переговорів поки не узгоджено.

"Річ у тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного переговорів", - сказав Пєсков.

Водночас, Пєсков каже, що наразі відносини між Україною і Росією перебувають у "сумному стані". І традиційно прессекретар Путіна звинуватив Україну в тому, що мовляв Росія готова нормалізувати відносини з Україною, а от Київ із Москвою нібито ні.

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна - він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і це треба, звичайно, виправляти", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, питання про звільнення кримських політв’язнів гальмує Росія. Для зрушення цієї ситуації, президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідний прямий діалог із президентом РФ Володимиром Путіним.

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