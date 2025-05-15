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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі повідомили, чи є шанс на участь Путіна у переговорах

Переговори РФ та України розпочнуться у другій половині дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

До Туреччини для участі у переговорах вирушила делегація РФ на чолі з помічником "фюрера" Росії Володимиром Мединським. Але самого президента-диктатора на зустрічі не буде.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ба більше, жодних шансів на те, що Володимир Путін таки візьме участь у переговорах у турецькому Стамбулі 15 травня, немає.

Тим часом у російському МЗС уточнили, що переговори між Російською Федерацією та Україною у Стамбулі розпочнуться у другій половині дня. Начебто відбувається це з ініціативи турецької сторони.

Переговори у Стамбулі

Президент-диктатор Росії Володимир Путін сам запропонував переговори у Туреччині, але відмовився від своєї участі. Для переговорів у Стамбулі він призначив чиновників нижчої ланки. Такий склад російської команди, певно, не виправдає очікування України.

Не втішає ще й той факт, що не буде на зустрічі й президент США Дональд Трамп, який перебуває в Катарі. За його словами, саме тому Путін відмовився від участі у переговорах. За словами Трампа, "навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо я не їду".

Тим часом, український лідер Володимир Зеленський прибув до Анкари. Стало відомо, що спочатку Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Втім, чи зустрінеться глава держави з російською делегацією, поки що незрозуміло. За інформацією ЗМІ, подальші кроки щодо переговорів з представниками Росії будуть зроблені після зустрічі Зеленського з Ердоганом.

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