У Кремлі пояснили, за яких умов Путін готовий поїхати до Туреччини на зустріч з Ердоганом

У Кремлі пояснили, за яких умов Путін готовий поїхати до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив, що Володимир Путін готовий поїхати до Туреччини, куди його запросив лідер Туреччини Реджеп Ердоган, який також запропонував організувати і зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Але візит може відбутися після стабілізації епідеміологічної ситуації та узгодження графіків президентів Туреччини та РФ.

Про це пише ТАСС.

Пєсков сказав, що цю тему президенти неодноразово порушували під час останніх контактів. Зараз у двох держав виникла пауза у проведенні засідань міжправкомісії та вищого органу двосторонніх відносин, очолюваного Путіним та Ердоганом.

"Пан Ердоган говорив, що він буде радий вжити всіх цих заходів у Туреччині. Президент Путін із вдячністю прийняв це запрошення. Вони домовилися, що щойно дозволятимуть епідеміологічна ситуація та графіки, він обов'язково скористається цим запрошенням", - сказав спікер Путіна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

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